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Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России

Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России

Вот, собственно, и все: бунт в Тернополе 26 августа вполне прогнозируемо закончился пшиком – выбросом в небеса негативной реакции и недовольства, который не перерос в серьезный протест, а свелся к пустопорожним крикам "Ганьба!" .

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