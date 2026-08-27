Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России

Вот, собственно, и все: бунт в Тернополе 26 августа вполне прогнозируемо закончился пшиком – выбросом в небеса негативной реакции и недовольства, который не перерос в серьезный протест, а свелся к пустопорожним крикам "Ганьба!" .
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