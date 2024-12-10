Светлаков рассказал о желании ударить Маликова на съемках

Актер Сергей Светлаков рассказал о том, как прошли съемки новогодней комедии «Звезды в Сибири». Артист признался, что на площадке у него возникло желание ударить коллегу по картине Дмитрия Маликова, сообщает телеграм-канал «Звездач».