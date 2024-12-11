РБК: Павел Дуров стал самым популярным бизнесменом у российской молодежи

Основатель Telegram Павел Дуров опередил Илона Маска по популярности среди российской молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сообщества предпринимателей CLUB 500 и сервиса онлайн-рекрутинга hh.
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