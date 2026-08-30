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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда» про слухи об интересе «Динамо» к Рашевскому: «Интерес есть, но Дмитрий – часть нашей команды»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об игре форварда Дмитрия Рашевского. Напомним, Рашевский перешел в «Авангард» в июне 2025 года в результате обмена из «Динамо».

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