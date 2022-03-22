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Кессиэ прошел медосмотр для «Барсы» и согласовал 4-летний контракт на 7 млн евро в год

Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ по окончании сезона, вероятно, перейдет в «Барселону». На днях 25-летний ивуариец прошел в швейцарском Лугано медосмотр для трансфера в каталонский клуб.

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