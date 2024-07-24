Компания Bentley выпустила последний двигатель W12[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Больше года назад компания Bentley анонсировала скорое прекращение производства двигателей W12, а два месяца назад представила ему гибридную замену.
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