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Российская армия ударила по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российская армия ударила по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью расчета «Искандер-М».

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