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Турагент: цены на отдых в Турции больше не будут низкими

Турагент: цены на отдых в Турции больше не будут низкими

Рост стоимости туров связан с существенным подорожанием издержек отелей Турция постепенно утрачивает статус бюджетного туристического направления, и путешественникам придется смириться с повышением цен, сообщила РИА Новости турагент Дениз Шекер.

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