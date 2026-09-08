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«Хозяин двора» бил, а жена облила кефиром: как спор за парковочное место превратился в жестокое нападение на многодетную мать в Воронеже

«Хозяин двора» бил, а жена облила кефиром: как спор за парковочное место превратился в жестокое нападение на многодетную мать в Воронеже

«Хозяин двора» бил, а жена облила кефиром: как спор за парковочное место превратился в жестокое нападение на многодетную мать в Воронеже Елена ГалицкаяОбычный бытовой спор, который мог закончиться разговором соседей, в Воронеже перерос в жесткий конфликт с участием нескольких человек.

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