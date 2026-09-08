«Хозяин двора» бил, а жена облила кефиром: как спор за парковочное место превратился в жестокое нападение на многодетную мать в Воронеже Елена ГалицкаяОбычный бытовой спор, который мог закончиться разговором соседей, в Воронеже перерос в жесткий конфликт с участием нескольких человек.