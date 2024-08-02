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Петербургский дневник

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МЧС: число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

МЧС: число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС.

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