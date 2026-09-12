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Фернандо Алонсо о регламенте «Ф-1»: «Нельзя ждать до 2031-го. Моя ответственность – помочь бен Сулайему и Доменикали»

Пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема , который призвал принять меры, чтобы удержать испанца в «Формуле-1».

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