Исландия готовится к извержению вулкана и уничтожению им целого города

Вокруг вулкана Фаградалсфьялл очень быстро нарастает сейсмическая активность.Исландия готовится к извержению вулкана Фаградалсфьялл и уничтожению им целого города Гриндавик, а также масштабным разрушениям, сообщает издание MailOnline.