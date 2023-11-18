Исландия готовится к извержению вулкана и уничтожению им целого города

Вокруг вулкана Фаградалсфьялл очень быстро нарастает сейсмическая активность.Исландия готовится к извержению вулкана Фаградалсфьялл и уничтожению им целого города Гриндавик, а также масштабным разрушениям, сообщает издание MailOnline.
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