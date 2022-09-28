Тихонов рад, что норвежцы не примут участие в заседании FIS с россиянами

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов приветствовал решение Норвегии отказаться от участия в заседании Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в швейцарском Цюрихе из-за присутствия на мероприятии россиян.