Петербург оказался в списке городов по количеству квартир, которые можно купить по семейной ипотеке

И за маткапитал в качестве первого взноса Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» рассчитала доли квартир в новостройках городов-миллионников, подходящих под бюджет семейной ипотеки, когда в качестве первоначального взноса используется только материнский капитал.
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