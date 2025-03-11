Петербург оказался в списке городов по количеству квартир, которые можно купить по семейной ипотеке

И за маткапитал в качестве первого взноса Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» рассчитала доли квартир в новостройках городов-миллионников, подходящих под бюджет семейной ипотеки, когда в качестве первоначального взноса используется только материнский капитал.