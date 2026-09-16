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Русская весна

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Трамп разбогател на $2,7 млрд после победы на выборах 2024 года — Forbes

Трамп разбогател на $2,7 млрд после победы на выборах 2024 года — Forbes

Forbes оценивает состояние президента США сейчас примерно в $7 млрд против $4,3 млрд на момент его победы.

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