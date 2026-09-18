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Пронедра

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Священник Русакевич объяснил, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы

Священник Русакевич объяснил, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы

Священник Антоний Русакевич разъяснил, как правильно поступить с временным деревянным крестом после установки постоянного памятника.

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