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Эксперт Кошкин: глава ЦРУ приезжал на Украину, чтобы попытаться успокоить Киев

Эксперт Кошкин: глава ЦРУ приезжал на Украину, чтобы попытаться успокоить Киев

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что недавний визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса на Украину был нацелен на то, чтобы "успокоить" власти страны на фоне задержек с поставкой Киеву помощи.

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