FT: Си Цзиньпин не поедет на саммит по случаю юбилея отношений КНР и Европы

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит по случаю 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Европой, написала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.
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