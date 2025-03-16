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Аргументы и Факты

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FT: Си Цзиньпин не поедет на саммит по случаю юбилея отношений КНР и Европы

FT: Си Цзиньпин не поедет на саммит по случаю юбилея отношений КНР и Европы

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит по случаю 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Европой, написала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

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