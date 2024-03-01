"Мы жили в маленьком городке, где все всё знали". Падчерица Эмманюэля Макрона впервые высказалась о скандальном романе своей матери с президентом Франции

Падчерица президента Франции Эмманюэля Макрона, дочь Брижит Макрон от первого брака Тифен Озьер, впервые высказалась в интервью изданию Paris Match о "запретных" отношениях своей матери, которые, по её словам, "ранят" её даже спустя много лет.