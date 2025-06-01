Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к прямым переговорам России и Украины

У госсекретаря США и главы МИД РФ состоялся телефонный разговор Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной для урегулирования конфликта.