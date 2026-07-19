Фабио Капелло: «Футбольные гении рождаются каждые 20 лет – Пеле, Марадона, Месси. Ямаль в этой же категории. Сравнивать их – утомительно»

Бывший тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о гениях в футболе. – Если в финале чемпионата мира победит Месси, можно ли будет сказать, что он лучше Марадоны? Можно ли как-то разрешить этот спор? – Эти сравнения крайне утомительны.