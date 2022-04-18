В Алексеевском высадили 400 кустарников и 26 деревьев

В минувшую субботу, 16 апреля, в Алексеевском районе прошел субботник. В традиционном мероприятии приняли участие активные жители, сотрудники управы, местные депутаты, сотрудники образовательных и бюджетных учреждений, а также курсанты Академии МЧС.