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В Алексеевском высадили 400 кустарников и 26 деревьев

В Алексеевском высадили 400 кустарников и 26 деревьев

В минувшую субботу, 16 апреля, в Алексеевском районе прошел субботник. В традиционном мероприятии приняли участие активные жители, сотрудники управы, местные депутаты, сотрудники образовательных и бюджетных учреждений, а также курсанты Академии МЧС.

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