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Царьград

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Михаил Мурашко: число повторных инфарктов снизилось на 40%

Михаил Мурашко: число повторных инфарктов снизилось на 40%

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 2019 года в России зафиксировано снижение числа повторных инфарктов миокарда на 40%.

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