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Внуки Сталина- как сложилась их жизнь, и почему только один из них гордится своим дедом

Внуки Сталина- как сложилась их жизнь, и почему только один из них гордится своим дедом

Иосиф Сталин был суров не только в политике, но и в семейных отношениях. Он не любил распространять свою отеческую любовь, придерживаясь патриархальной позиции мужчин, что детей должна любить и лелеять мать, а отец – воспитывать в них мужество.

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Михалыч
В музее Гори есть и еще один внучатый племянник: Юрий Гончаров. Я его знал по работе в МГК КПСС и МГСТЭ. До горкома партии работал в иновещании, владел тюркскими языками.Очень хороший человек, имел широкий диапазон знаний, прекрасно владел словом: писал доклады секретарям МГК КПСС, руководителям московского туризма. Скончался 3 года назад.

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