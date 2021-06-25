Внуки Сталина- как сложилась их жизнь, и почему только один из них гордится своим дедом

Иосиф Сталин был суров не только в политике, но и в семейных отношениях. Он не любил распространять свою отеческую любовь, придерживаясь патриархальной позиции мужчин, что детей должна любить и лелеять мать, а отец – воспитывать в них мужество.
Иосиф Сталин был суров не только в политике, но и в семейных отношениях. Он не любил распространять свою отеческую любовь, придерживаясь патриархальной позиции мужчин, что детей должна любить и лелеять мать, а отец – воспитывать в них мужество.
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