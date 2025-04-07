Опубликованы номера аварийных служб УК Севастополя на случай ЧС из-за непогоды

Департамент городского хозяйства Севастополя опубликовал номера телефонов аварийных и диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Единая дежурно-диспетчерская служба: 1563 (со стационарного телефона)+7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона) ООО «УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876 85 24 ГУПС «УК «Гагаринского района – 2» +7 (8692) 22-75-55 ООО «Управляющая компания» +7 (978) 607 05 53+7 (8692) 22-99-25 ООО «УК «Центр» +7 (978) 141 80 35 ГУПС «УК «Инкерман» +7 (978) 876 85 24 ГУПС «УК «Север» +7 (978) 986 31 01+7 (8692) 71-46-81 ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»+7 (978) 876 85 24 ГУПС «УК «Нахимовского района»+7 (978) 573 87 77 ООО «УК «Балаклавского района»+7 (978) 199 19 23 ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607 05 53 ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80 ГБУ «Горсвет» + 7 (8692) 77-78-00 ГУПС «Севтеплоэнерго» 8 800-777-00-19 +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73 - центральная Аварийно-диспетчерская служба+7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19 - аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10 ФГУП «102-ПЭС» +7 (8692) 54-19-81+7 (8692) 54-46-6669621:24 .
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