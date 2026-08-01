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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о медперерыве Калинской: «Когда она чувствует себя не лучшим образом, начинает еще больше рисковать»

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Калинской в четвертьфинале в Вашингтоне – 6:3, 7:5.

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