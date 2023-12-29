Прозападная оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Прозападная сербская оппозиция перекрыла улицу Бирчанинова в центре Белграда. Около трех десятков человек собрались рядом со зданием Министерства государственного управления и местного самоуправления Сербии, а затем направились в сторону сербского МИД и правительства страны, где демонстранты перекрыли движение.
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