Прозападная оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Прозападная сербская оппозиция перекрыла улицу Бирчанинова в центре Белграда. Около трех десятков человек собрались рядом со зданием Министерства государственного управления и местного самоуправления Сербии, а затем направились в сторону сербского МИД и правительства страны, где демонстранты перекрыли движение.