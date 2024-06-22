На Украине заявили о желании провести второй "саммит мира" до конца года

Киев до конца 2024 года хочет провести второй "саммит мира" по урегулированию украинского конфликта, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс–Украина".
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