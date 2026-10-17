В гостиной виллы Филиппа Киркорова в Майами стоит самоиграющий рояль. Сам дом — около 774 кв. м, семь спален, домашний кинотеатр, спортзал, библиотека, сауна и джакузи.
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