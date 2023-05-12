Кормление по требованию это не значит дать грудь на любой плач.

Важно, чтобы ребёнок понимал, что грудь это еда, а не утешение, особенно после 6 месяцев. Хаотичное кормление в течение дня и ночи – это испытание для мамы, формирование неправильных привычек у ребёнка и сложности в отлучение от ГВ в дальнейшем.