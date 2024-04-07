Россия все меньше торгует с европейскими странами

В 2023 году Россия продолжала расширять свой экспортный потенциал, особенно в Азии. По данным Федеральной таможенной службы, важнейшим торговым партнером РФ остается Китай, с которым оборот составил более $240 млрд.
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