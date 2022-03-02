Евгений Свечников забил в 3-м матче подряд. У него 1+1 в игре с «Монреалем»

Евгений Свечников забил в 3-м матче подряд, поразив ворота «Монреаля». Российский нападающий «Виннипега» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (8:4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх