1. Полузащитник «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро. Бразилец будет играть под 77-м номером за клуб из Саудовской Аравии, получая 18 млн евро в год.
Малком в «Аль-Хилале», победа ЦСКА 6:0, контракт в НФЛ на 262,5 млн долларов и в НХЛ на 78 млн и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
по логике любой спортсмен имеющий российский паспорт не может считаться в российском чемпионате легионером с момента получения паспорта, независимо от того что написано в регламенте организации проводящем соревнования. если что-то не соответствует регламенту - вопрос элементарно решается в любом суде, и организаторы регламент должны будут поправить.
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3 час.
КузнецовВВ
в Новой Зеландии и Австралии сейчас проходит чемпионат мира по футболу среди женщин. и вот там случилось неординарное событие которого ранее не было даже в мире футболистов мужчин. 18-летняя колумбийская футболистка Линда Кайседо сумела забить гол на третьем чемпионате мира за один календарный год. Сначала она в феврале забила 4 гола на чемпионате мира для девушек в возрасте до 18 лет., через пару месяцев забила два мяча на молодежном чемпионате мира в возрасте до 20 лет, и вот теперь отличилась на взрослом чемпионате мира. подобных достижений не было ни у Месси, ни у Роналду, вообще ни у кого,
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3 час.
Максим Комаров
Щас БРИКС уравняют с ЕАЭС в правах граждан. И в Зените легионерами останутся только 2 колумбийца и серб
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44 мин.
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