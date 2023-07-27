Малком в «Аль-Хилале», победа ЦСКА 6:0, контракт в НФЛ на 262,5 млн долларов и в НХЛ на 78 млн и другие новости

КузнецовВВ

в Новой Зеландии и Австралии сейчас проходит чемпионат мира по футболу среди женщин. и вот там случилось неординарное событие которого ранее не было даже в мире футболистов мужчин. 18-летняя колумбийская футболистка Линда Кайседо сумела забить гол на третьем чемпионате мира за один календарный год. Сначала она в феврале забила 4 гола на чемпионате мира для девушек в возрасте до 18 лет., через пару месяцев забила два мяча на молодежном чемпионате мира в возрасте до 20 лет, и вот теперь отличилась на взрослом чемпионате мира. подобных достижений не было ни у Месси, ни у Роналду, вообще ни у кого,