Telegraph: США разозлились на Лондон из-за утечки данных об ударах по хуситам

По данным издания The Daily Telegraph, в оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки возникло раздражение из-за допущенной Великобританией утечкой данных о подготовке двух стран атак по объектам йеменских хуситов.
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