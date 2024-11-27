Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что если Лондон и Париж пошлют свои Вооружённые силы на украинскую территорию, они потерпят полный крах, как Наполеоновские армии.
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