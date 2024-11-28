Формула-1 продлила контракт на проведение Гран При Италии в Монце

Формула-1 продолжит использовать трассу в Монце в качестве автодрома для гонок на Гран При Италии. Руководство легендарного трека продлило соглашение с Ф-1 и будет принимать местный этап вплоть до 2031 года.
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