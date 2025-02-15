Совет директоров OpenAI единогласно отверг предложение Маска о покупке старта...

Совет директоров OpenAI единогласно отверг предложение Маска о покупке стартапа за $97,4 млрдСитуация с попыткой Илона Маска (Elon Musk) при поддержке консорциума инвесторов купить стартап OpenAI за $97,4 млрд к концу недели продолжила обрастать новыми подробностями.