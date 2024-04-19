«Астраханочка» молодую сменщицу Полины Шарковой меняет на игрока сборной Беларуси

Тем самым увеличивая белорусскую «диаспору» в команде до трех гандболисток. По информации гандбольных интернет-изданий, 21-летняя София Романенко, достойно сменившая лидера «Астраханочки» Полину Шаркову, которая надолго выбыла из-за травмы, этим летом переберется в волгоградскую команду «Динамо-Синара».