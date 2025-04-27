Цветотип «Лето»: как определить и какие цвета подходят

Разбираемся в тонкостях летнего цветотипа с помощью визажиста, стилиста и колориста. Характеристики цветотипа Подтипы Цвета одежды Макияж Цвет волос Материал прокомментировали: Ольга Ефимова, персональный и селебрити-стилист; Арман Багдасарян, топ стилист Articoli Salon & Spa; Ольга Комракова, международный визажист Clarins.
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