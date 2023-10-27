Более чем на 40 вопросов от школьников Приморья ответил директор Уссурийского ЛРЗ

Директор по персоналу Уссурийского локомотиворемонтного завода Александр Корчемлюк выступил спикером открытого урока "Дальний Восток: новый взгляд на профессии будущего" (12+).
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