В Ялте ветер осложняет тушение лесного пожара в районе Аутка

Ваш браузер не поддерживает видео. «Сегодня наблюдается усиление северо-восточного ветра до 20 м/с, что усложняет работу сил и средств сводной группировки», — сообщили в республиканском главке МЧС России.
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