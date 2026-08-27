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ВЕСТИ КРЫМ

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В Ялте ветер осложняет тушение лесного пожара в районе Аутка

В Ялте ветер осложняет тушение лесного пожара в районе Аутка

Ваш браузер не поддерживает видео. «Сегодня наблюдается усиление северо-восточного ветра до 20 м/с, что усложняет работу сил и средств сводной группировки», — сообщили в республиканском главке МЧС России.

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