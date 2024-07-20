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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «МЮ» Нани стал совладельцем «Синтренсе» из 4-го дивизиона Португалии

Экс-хавбек «МЮ» Нани стал совладельцем «Синтренсе» из 4-го дивизиона Португалии

Бывший полузащитник сборной Португалии стал совладельцем команды «Синтренсе», купив 95 процентов акций клуба вместе с группой инвесторов.

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