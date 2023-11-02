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В Рязани застрелили главу отделения службы судебных приставов

В Рязани застрелили главу отделения службы судебных приставов

В спальном микрорайоне Рязани убили начальника отделения службы судебных приставов. Сергея Калужского, по предварительным данным, застрелили из автомата Калашникова буквально в нескольких метрах от подъезда собственного дома.

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