В Рязани застрелили главу отделения службы судебных приставов

В спальном микрорайоне Рязани убили начальника отделения службы судебных приставов. Сергея Калужского, по предварительным данным, застрелили из автомата Калашникова буквально в нескольких метрах от подъезда собственного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии