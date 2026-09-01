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Владелец парома нарушал правила перевозки пассажиров по Телецкому озеру

Владелец парома нарушал правила перевозки пассажиров по Телецкому озеру

Эксплуатация парома не соответствовала требованиям технического регламента В Республике Алтай транспортная прокуратура выявила нарушения требований безопасности при перевозке людей и автомобилей на самоходном пароме по Телецкому озеру.

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