Логан Пол выстоял в бою с Флойдом Мейвезером, Херд проиграл Ариасу и другие бои в Майами

Сегодня ночью в Майами (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium состоялось боксерское шоу. В главном событии экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) провел выставочный бой против блогера Логана Пола (0-1).