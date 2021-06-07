Логан Пол выстоял в бою с Флойдом Мейвезером, Херд проиграл Ариасу и другие бои в Майами

Сегодня ночью в Майами (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium состоялось боксерское шоу. В главном событии экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) провел выставочный бой против блогера Логана Пола (0-1).
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