Норвегия немедленно «отрезает» себя от энергосистемы Евросоюза

АНГЕЛ АНГЕЛ

"Дружба" государств ЕС в действии... и это только начало, а дальше отключат поставки газа, нефти и т.д. Своя рубаха ближе к телу и свои экономические, социальные проблемы и т.д. ни кто за них не решит. Дружба дружбой, а табачок в розь...