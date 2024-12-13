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Норвегия немедленно «отрезает» себя от энергосистемы Евросоюза

Норвегия немедленно «отрезает» себя от энергосистемы Евросоюза

Руководство Норвегии проводит срочную кампанию по прекращению поставок энергоносителей в Евросоюз из-за радикального роста цен на электроэнергию.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
&quot;Дружба&quot; государств ЕС в действии... и это только начало, а дальше отключат поставки газа, нефти и т.д. Своя рубаха ближе к телу и свои экономические, социальные проблемы и т.д. ни кто за них не решит. Дружба дружбой, а табачок в розь...
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20 час.
Lana_Borei Иванова
Ну так это нормально
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19 час.

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