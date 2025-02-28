Освобождение Новой Сорочины и бои под Часов Яром: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

По всем направлениям фронта продолжаются активные бои.На утро пятницы, 28 февраля, поступила свежая информация с фронтовых позиций, освещающая ключевые события и достижения наших бойцов в различных регионах.
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