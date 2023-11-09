Директор Секретариата Энергетического сообщества совершил визит в НАРЭ

Директор Национального агентства по регулированию в энергетике Александр Урсу встретился с делегацией Секретариата Энергетического сообщества во главе с директором учреждения Артуром Лорковским, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Кишиневе.
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