В Минсельхозе РФ пообещали снижение цен на некоторые овощи

Цены на овощи в России будут заметно снижаться по мере наращивания поставок местной продукции. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ.
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