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Biden jokes about age, memory in speech to National Association of Counties

Biden jokes about age, memory in speech to National Association of Counties

As President Joe Biden counters last week's special counsel report questioning his memory, the president used a speech Monday to the National Association of Counties Legislative Conference to joke about his age.

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