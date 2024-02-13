Biden jokes about age, memory in speech to National Association of Counties

As President Joe Biden counters last week's special counsel report questioning his memory, the president used a speech Monday to the National Association of Counties Legislative Conference to joke about his age.
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